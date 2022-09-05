البكيرية 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسيشهد سوق التمور بمحافظة البكيرية والذي يأتي بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع بلدية البكيرية، إقبالاً كبيراً من المواطنين من داخل المحافظة وخارجها، وذلك لجودة ووفرة ما يُعرض به من أنواع التمور متعددة الأصناف، وأبرزها تمر السكري الذي تتميز به مزارع المحافظة.وتتفاوت أسعار هذه الأصناف حسب الطلب والعرض، حيث وصل كرتون السكري من النوع الجيد إلى 230 ريالاً.ويوجد في ساحة السوق 20 مساراً و 18 مبسطاً للبائعين، بالإضافة إلى حراج يومي يقام من بعد صلاة العصر، كما يوجد للوزارة خيمة ضيافة للزوار طوال فترة المهرجان.كما وفرت اللجنة المنظمة أركاناً لمشتقات التمور، وكذلك فرص عمل استفاد منها العديد من الشباب.وأوضح وكيل محافظة البكيرية علي عبدالله السويلم أن السوق جاء في موسمه الـ 13 مميزاً بالتطور الذي يشهده السوق سنوياً من حيث الترتيب والتنظيم، وتوفير جميع الاحتياجات للمزارعين والمواطنين بتقديم الخدمات والتسهيلات بالإضافة للضيافة وغيرها ما أسهم في نجاح السوق.// انتهى //14:40ت م0072