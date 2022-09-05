الظهران 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسنوّه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) إلى أن آخر موعد للتسجيل في مسابقة " اقرأ " في نسختها الثامنة هو يوم الاثنين 6 ربيع الثاني 1444هـ الموافق (31 أكتوبر 2022م).وأوضح المركز أن المسابقة تأتي ضمن برنامج إثراء القراءة (اقرأ) الذي يستهدف تطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م، مبيناً أن المسابقة تتضمن "مسابقة قارئ العام" التي تستهدف طلّاب وطالبات التعليم العام، و"مسابقة سفراء القراءة" التي تستهدف المعلمين والمعلمات.وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وتتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية المصاحبة ومنها: معرض الكتبية، وأسفار اقرأ، إضافة إلى ماراثون القراءة.ويمكن للراغبين في الدخول بالمسابقة، التسجيل من خلال الرابط https://www.ithra.com/ar/iread.// انتهى //14:45ت م0073