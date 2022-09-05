جدة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسبدأ الاجتماع الثاني للهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإٍسلامي، اليوم في إسطنبول بالجمهورية التركية.وافتتح اجتماع الهيئات حول الوصول إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة وذات الجودة في الدول الأعضاء بالمنظمة نائب وزير الصحة التركي الدكتور تولغا طولوناي، بحضور الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا بالمنظمة السفير أسكار علييف موسينوف، ورؤساء هيئات تنظيم الدواء.وفي الجلسة الافتتاحية، أوضح موسينوف أن هذا الاجتماع جاء في وقت يتعافى فيه العالم من جائحة كوفيد–١٩، مشيرًا إلى أن هذه المنصة (الاجتماع) قد أثبتت أنها أداة مفيدة في حشد هيئات الدواء للدول الأعضاء من أجل تبادل الأفكار والخبرات.وأشار إلى الجهود التي بدأت من خلال إنشاء مجموعة مصنعي اللقاحات في المنظمة، داعياً إلى دعمها للتغلب على التحديات التي واجهتها بعض الدول الأفريقية الأعضاء خلال مدة الوباء.// انتهى //15:58ت م0099