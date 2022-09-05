الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسشاركت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) في فعاليات منتدى المحتوى المحلي الأول، الذي تُنظّمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الرياض، وذلك خلال المدة 5 - 6 من سبتمبر الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص.وأوضحت (إكسبرو) أن أحد أهدافها الإستراتيجية يتمثل في تعظيم المحتوى المحلي الذي يُترجم من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل (إكسبرو) بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على توطين الصناعات، ونقل المعرفة، ومراجعة واعتماد توطين 8 صناعات تتضمن صناعات: المركبات والحافلات، وأقفال الأمان، وأدوية السرطان، وأجهزة التنفس، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد إضافة أكثر من 410 منتجات وطنية للقائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية.يُذكر أن العمل التشاركي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية نتج عنه مراجعة أكثر من 1100 منافسة بقيمة تقديرية تجاوزت 100 مليار ريال، تمكّنا من خلاله من تفعيل لوائح هيئة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية، منها: احتساب وزن المحتوى المحلي في التقييم، والعمل على إصدار معايير التقييم المالية للعروض لتكون مرجعًا إلزاميًا يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، وتمكين الجهات الحكومية من تفعيل آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، مما أسهم في اعتماد مستهدف الحد الأدنى للمحتوى المحلي لأكثر من 160 منافسة بقيمة تتجاوز 38 مليار ريال وبمتوسط مستهدف 40%.كما يأتي ضمن اختصاصات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تفعيل دور الشراء الإستراتيجي من خلال الاتفاقيات الإطارية التي نتج عنها التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تعزيز المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلبية طلبات التوريد للجهات الحكومية، من خلال منصة سوق اعتماد الإلكتروني التي طورها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ونتج عن ذلك توقيع (إكسبرو) خلال عام 2021م (8) اتفاقيات إطارية يقدر حجم الإنفاق لها بأكثر من 5 مليارات ريال.// انتهى //15:58ت م0100