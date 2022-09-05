نجران 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقه نجران تهريب (33.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //15:59ت م0101