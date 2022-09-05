القاهرة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، المسارات المحتملة لتعزيز استقرار لبنان بالنظر للاستحقاقات السياسية الوشيكة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح له اليوم، أن اللقاء تناول أيضًا آخر مستجدات العمل العربي المشترك قبيل الدورة 158 لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والمُقرر انعقادها غدًا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.// انتهى //16:02ت م0102