الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسحصد عمل "سورنا العالي" الذي أنتجته وزارة الدفاع بمناسبة "يوم التأسيس"، جائزة أفضل عمل مرئي وطني، وذلك ضمن مبادرة جمعية الاستشارات التسويقية؛ لتكريم أصحاب أفكار الأعمال المرئية الإبداعية المُحتفية بـ"يوم التأسيس" من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.واستلم الجائزة المدير العام للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية ممدوح الشمري , حيث تضمّنت حملة وزارة الدفاع للاحتفاء فيلمًا إبداعيًّا وعددًا من التصاميم الخاصة بالمناسبة، نُشِرت عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بردود أفعال كبيرة ومشاهدات عالية.وحقق العمل أكثر من 27 مليون ظهور على مواقع التواصل، وتجاوز عدد مشاهداته 11 مليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 7 آلاف إعجاب، فضلًا عن التفاعل الكبير الذي حظي به من قبل الجمهور.وبهذه المناسبة، قال السلطان: إن تكريم أفكار الأعمال المرئية الإبداعية للجهات الحكومية المُحتفية بـ"يوم التأسيس" يُسهم في تعزيز تفاعل الجهات والمؤسسات والأفراد مع هذه المناسبة والاحتفاء بها، وتحفيز المبادرين لإنتاج أعمال إبداعية وطنية متميزة، وتشجيع الجهد الإبداعي، وإبراز أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية التي ابتُكِرت خصيصًا لهذه المناسبة الوطنية.يُذكر أن العمل المرئي لوزارة الدفاع "سورنا العالي" يحكي قصة وطن بات منذ تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- قبل ثلاثة قرون حصنًا منيعًا ضد من عادى، ومقصدًا رحبًا لكل من طلب الأمن والاستقرار، كما ويظهر في العمل مشاهد لشبان يُشيّدون "سور الدرعية" رمز الأمان آنذاك، فيما أظهر مشهد آخر شابًا وهو يلحّ على والدته التي تقطن إحدى القرى بالانتقال إلى الدرعية كونها أرض الخير والأمن، وفي طريقهم إلى الدرعية، يُصادف الشاب ووالدته رجالًا عرّفوا أنفسهم بـ"جنود الإمام"، ورافقوهم حتى وصولهم الدرعية التي أصبحت اليوم دولة حديثة متطورة ولاعبًا رئيسًا على المسرح الدولي.// انتهى //16:05ت م0103