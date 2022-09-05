حجة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسقدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 1.012 مستفيداً خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 235 مريضا، وعيادة الطوارئ 116 فردا، وعيادة الباطنية 139 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 506 أشخاص، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 9 أشخاص، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان.وراجع قسم الخدمات التمريضية 120 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.// انتهى //16:06ت م0105