بروكسل 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسانعقد في بروكسل اليوم مجلس الشراكة الثامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا برئاسة رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، بينما يترأس الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وفد الاتحاد الأوروبي، ومشاركة مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.ونُوقِش خلال الاجتماع جدول الأعمال الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ولا سيما تنفيذ اتفاقية الشراكة وحالة التعاون الثنائي.وعلى هامش مجلس الشراكة، وقعت المفوضية الأوروبية أربع اتفاقيات قطاعية لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، شملت برنامجًا جديدًا لدعم الميزانية بقيمة 500 مليون يورو جزءًا من التعهدات التي أُعلِنت في مؤتمر المانحين الدولي رفيع المستوى مايو الماضي في وارسو، واتفاقية لربط أوكرانيا ببرنامج أوروبا الرقمية، بالإضافة إلى اتفاقيتين تمهدان الطريق لمشاركة أوكرانيا في برامج الجمارك والضرائب في الاتحاد الأوروبي.// انتهى //16:14ت م0106