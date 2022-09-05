الحديدة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ9.849 مستفيدًا، وذلك خلال المدة من 17 حتى 23 أغسطس 2022م.وراجع عيادة الباطنية 987 فردًا، وعيادة الطوارئ 831 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 308 حالات، وعيادة الأطفال 524 طفلاً، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 539 فردًا، وعيادة الوبائيات 504 أفراد، وعيادة التوليد 33 حالة، وعيادة الفحص المخبري 1.378 فردًا، فيما صُرفت الأدوية لـ3.508 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 185 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 7 أفراد، وقسم التغذية العلاجية 131 فردًا، وقسم التحصين 50 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 864 فرد، وقسم الصحة الإنجابية 308 أفراد.وفي الخدمات المرافقة، استفاد 1.372 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و17 مستفيدًا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم تخطيط القلب 5 أفراد.// انتهى //16:15ت م0107