القاهرة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2ر11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر695 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 81ر1 في المئة مسجلًا 64ر10177 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 06ر2 في المئة ليصل إلى مستوى 52ر2233 نقطة. وسجل مؤشر"إيجي إكس 100" نحو 08ر2 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 13ر3204 نقاط.// انتهى //16:15ت م0109