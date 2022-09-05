الخرطوم 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلًا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع المدني بالسودان أن عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112, وإصابة 115 شخصًا، كما انهار أكثر من 34 ألف منزل.وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 ألف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفا بين عامَيْ 2017 و2021.// انتهى //16:15ت م0110