بيروت 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثالثة).واستُقبِل خلال شهر أغسطس الماضي 7.947 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدّمت لهم 15.784 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 40% والإناث 60%، بينما شكّلت نسبة اللاجئين 64% والمقيمين 36%.يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في مختلف مواقع وجودهم.// انتهى //16:28ت م0111