الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسنظم مركز دعم المهارات الطلابية "نجاح" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، سلسلة من البرامج والورش التدريبية الهادفة إلى تنمية المعارف والمهارات في الأمن السيبراني، ونشر المعرفة الرقمية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة.وأعد المركز برنامجًا تدريبيًا بعنوان "محلل الأمن السيبراني"، وذلك ضمن مبادرة مهارات المستقبل، الذي يهدف إلى التعرّف على عمليات الأمن والمراقبة، وماهية أمن البرمجيات والأنظمة، وذلك لرفع الوعي وتحفيز القدرات الذهنية لدى المتدربات بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل.وتطرّق البرنامج التدريبي إلى محاور عدة، منها: التعريف بالبرنامج، استعداد المرشحون لأخذ البرنامج، ماهية أمن البرمجيات والأنظمة، التعرف على عمليات الأمن والمراقبة، التعريف بأمن الامتثال والتقييم، وبلغ عدد المستفيدات من المبادرة (56) طالبة.ويأتي ذلك انطلاقًا مما يوليه مركز دعم المهارات الطلابية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من اهتمام بتنمية قدرات الطالبة القيادية، وريادة الأعمال، وعمليات التخطيط والتنفيذ، وإدارة المشروعات الاستثمارية الصغيرة، وتعزيز مفهوم الأخلاقيات العلمية والمهنية وعلاقتها بالمبادئ والقيم والنظم الوطنية.// انتهى //16:32ت م0112