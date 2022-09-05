الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، قائد قوات الدفاع الجوي السوداني الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر.وجرى خلال الاستقبال، استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية للقوات المشتركة في مسرح العمليات.ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.// انتهى //17:06ت م0130