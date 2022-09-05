عمّان 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الأول لحماية الملكية الثقافية بعنوان "إدارة الموقع: الإستراتيجيات والممارسات"، بمشاركة إقليمية لعدد من مديري الآثار وخبراء ومسؤولين حكوميين من دول عربية.ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، المناهج الإقليمية لإدارة المواقع الأثرية ومدى فاعليتها في أثناء الأزمات، والتحديات الحالية والفرص المستقبلية بما فيها الشراكات بين القطاع العام والخاص والتعاون الإقليمي والدولي والتشريعات والأطر التي تمكّن من الإدارة الفاعلة والمستدامة للمواقع الاثرية.ويتضمن المؤتمر موضوعات تتعلق بالتغير المناخي وتأثيره على الآثار والخطط التي تتخذها الحكومات لمعالجة هذا التأثير، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إدارة المواقع في ظل التغيرات ضمن محيطيها البيئي والاجتماعي، والعمل على تطوير رؤية إدارة قطاع الآثار بالتشاركية مع المعاهد والمؤسسات العلمية والشركاء الدوليين والداعمين لمواجهة التغيرات البيئية والاجتماعية في محيط المواقع الأثرية وما يشهده العالم من تحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وتحولات أنماط سلوك الطقس والأنشطة البشرية من خلال زيادة أعداد السكان في محيط المواقع الأثرية والطلب المتزايد على الخدمات والبنى التحتية.ويهدف أيضاً للمعرفة بكيفية إدارة المواقع أثناء وما بعد الأزمات وكيفية حماية الممتلكات الثقافية، وذلك من خلال الجلسات الحوارية والنقاشات المثرية والمشاركات وعروض لواقع الحال من قبل المشاركين من الدول العربية على مدى الثلاثة أيام بواقع 7 جلسات حوارية تتمحور حول الموضوعات السابقة.ويسعى المؤتمر إلى إخراج توصيات تؤطر المبادئ والإستراتيجيات المشتركة والممارسات الناجحة لتلبية الاحتياجات والتحديات في مجالات التوثيق الرقمي وإدارة المواقع في جميع أنحاء المنطقة، كما سيقدم توصيات للحفاظ على الإستراتيجيات الناجحة.// انتهى //17:15ت م0132