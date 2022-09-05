إسلام آباد 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية اليوم مقتل 24 شخصاً وإصابة 115 شخصاً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ جراء الحوادث التي سببتها الفيضانات الكارثية التي تشهدها البلاد.وأوضحت الهيئة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للضحايا قد ارتفعت إلى 1314 قتيلاً، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 12703 مصابين.وأضافت أن فرق الإغاثة وقوات الجيش المدعومة بالطائرات المروحية تواصل جهودها عن كثب لإغاثة المنكوبين بالفيضانات، وتوزيع المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، والمستلزمات الأخرى.// انتهى //17:16ت م0133