عرعر 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول "بنات" اليوم عن بدء استقبال طالبات تحديد المستوى للطالبات الراغبات في الالتحاق بالتعليم لغرض إكمال الدراسة وليس منح وثيقة دراسية للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في مقر الإدارة النسائية بعرعر .واستهدفت من ذلك الطالبة المنقطعة التي لم تحصل على فرصة التعليم النظامي، والطالبة المنقطعة عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.وحددت إدارة الاختبارات مواعيد لاستقبال الطالبات ليكون اليوم وغداً للمرحلة الابتدائية، ويومي الأربعاء والخميس القادمين للمرحلة الثانوية .// انتهى //17:27ت م0136