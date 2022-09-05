الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسوقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب مع مصلحة الضرائب والجمارك الوطنية المجرية.ووقّع المذكرة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والسيد فيرينس فاجوجيلي، وزير الدولة بوزارة المالية، ومفوض مصلحة الضرائب والجمارك الوطنية بجمهورية المجر.وتتضمن المذكرة إطارًا عامًا لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين البلدين، إلى جانب بحث سبل التعاون في عدد من المجالات، من أبرزها الحلول الرقمية، والاطلاع على تجارب الجانبين في التطبيقات الضريبية.كما تتيح المذكرة تبادل الخبرات والاستفادة من الموارد الفنية والبشرية والتنسيق المشتركفي إعداد البرامج التدريبية، للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة.وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي تحقيقًا لأهدافها نحو الارتقاء بالمنظومة الضريبية وتطوير خدماتها.// انتهى //17:31ت م0137