سنغافورة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم, بقيادات الغرفة التجارية الدولية بسنغافورة، وذلك على هامش زيارة وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات لسنغافورة؛ بهدف إبراز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسليط الضوء على رؤية 2030، ودورها في تسريع التحول نحو مجتمع رقمي حيوي واقتصاد رقمي مزدهر وحكومة رقمية رائدة وطموحة.وحضر الاجتماع معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وعدد من تنفيذيي الشركات ومجتمع الأعمال من الشركات الحكومية السعودية التقنية والسنغافورية؛ لمناقشة أحدث التجارب العالمية في مجال الحكومة الرقمية، وبحث سبل التعاون بين الجانبين.واستعرض الاجتماع التجربة السعودية الرائدة في مجال التحوّل الرقمي والاستثمار الرقمي، إلى جانب تبني المملكة لأحدث التقنيات لتعزيز وصولها إلى مراكز متقدمة في هذا المجال.كما يفتح الاجتماع مع قيادات الغرفة التجارية الدولية في سنغافورة آفاقاً واسعة أمام الشركات الحكومية التقنية للتعاون مع الشركات السنغافورية في مجال الخدمات الرقمية، وخلق فرص جديدة لتبني التقنيات؛ سعيًا لتسريع مسيرة التحول الرقمي.وبحث الاجتماع زيادة أوجه التعاون، وسبل دعم الشركات السعودية التقنية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات مع الشركات السنغافورية، والتعرف على إستراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبي في سنغافورة، إضافة إلى استقطاب المؤسسات البحثية ومراكز الابتكار للمملكة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بناء شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري التقني.// انتهى //17:50ت م0140