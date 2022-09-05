الطائف 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وأمانة محافظة الطائف؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين؛ لدعم جهود تنمية الغطاء النباتي، وتطوير المتنزهات الوطنية تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.ومثَّل المركز في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور خالد العبدالقادر، فيما مثل الأمانة أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي.وتضمنت المذكرة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعددًا من الموضوعات، منها: متابعة مشاريع تنمية الغطاء النباتي، وحماية وتطوير الغابات، وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها وزيادة مساحتها والمحافظة على مكوناتها الطبيعية في المحافظة بما يحقق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030م، إضافة إلى تعزيز التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والمشاركة في تطوير وتنفيذ مشاريع السياحة البيئية بها.ويأتي توقيع مذكرة التعاون ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز وتندرج في إطار جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، التي تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، وزيادة المساحات الخضراء ورفع جودتها؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.// انتهى //17:57ت م0141