الخرطوم 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم بمكتبه اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان نيكولاس هايثم الذي يزور الخرطوم حاليا.وتطرق الوزير إلى دور السودان بصفته رئيساً لمنظمة الإيقاد في تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان والدور المحورى لبعثة الأمم المتحدة في حث المانحين والداعمين الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية.من جانبه ثمن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان جهود السودان في تحقيق الاستقرار بجنوب السودان.// انتهى //19:17ت م0156