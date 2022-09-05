جدة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي ، محافظ جدة , اليوم ، توسعة مركز التحكم بأمانة المحافظة, الذي يُعنى بتفعيل الرقابة الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها ، بحضور معالي أمين جدة صالح بن علي التركي وعدد من مسؤولي الأمانة .واستمع سموه لشرح عن خدمات مركز التحكم وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها، المتمثلة في منظومة النظافة التي تشمل منصة مدينتي ، ونظام دعم متخذ القرار، ونظام تتبع المركبات، ونظام المردم الذكي، ومنظومة الطرق التي تشمل نظام إدارة طبقات الرصف الإسفلتي، ونظام تتبع معدات المشاريع ، ومنظومة الإنارة التي تشمل نظام إدارة الأصول ، ونظام التحكم بالإنارة، ومنظومة الحدائق ، ونظام SCADA للرقابة والتحكم بالأنفاق، ومحطات الرفع وعناصر شبكة تصريف مياه الأمطار، ومنصة التحكم التي ترصد مؤشرات الأنظمة واحتياجات المدينة .وأوضح معالي أمين جدة أن مركز التحكم يعمل على تفعيل الرقابة الإلكترونية وتحقيق مبدأ الحوكمة لضمان رفع كفاءة الأداء ، وذلك من خلال مراقبة الأنظمة الإلكترونية والعمل على تطويرها وربطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بغرض استدامتها، مشيرًا إلى أن المركز سيشهد تفعيل المزيد من الأنظمة خلال الشهور القادمة كجزء من خطط الأمانة لتطوير الرقابة وتحسين جودة الخدمات .من جهتها استعرضت المدير العام لمركز التحكم ريم ماقولة، أهداف ومهام المركز الذي يضم سبعة أنظمة أساسية، من أجل تفعيل الرقابة الإلكترونية لتسهيل إجراءات المراقبة والتحكم بالمشاريع ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن المركز يُدار بكامل طاقته بكوادر نسائية .وأضافت أن الأمانة تسعى من خلال المركز إلى ضم وتفعيل أنظمة جديدة كنظام SCADA للرقابة والتحكم بالأنفاق والمحطات وعناصر شبكة تصريف مياه الأمطار، وربط جميع المرافق التابعة للأمانة كالحدائق ومسارات المشي وسارية العلم ومراكز التحكم الفرعية القائمة في الكورنيش الشمالي وحديقة الأمير ماجد .يشار إلى أن المركز يستهدف ربط جميع الأنظمة الإلكترونية المفعلة بنظام بلاغات 940 للوصول لأعلى درجات السيطرة والتحكم بأنواع المخالفات والبلاغات كافة، وتحقيق تناغم المنظومة الرقابية على مستوى المحافظة.كما رأس سمو محافظ جدة اجتماعًا مع معالي أمين المحافظة وقيادات الأمانة، مطلعًا خلاله على تقرير عن الميزانيات المعتمدة والمشاريع المنفذة والإيرادات المتحققة .وثمن سموه لمعالي أمين محافظة جدة وجميع منسوبي الأمانة ، الجهود التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجازات ، مشيراً إلى تطلع الجميع لمزيد من خدمة جدة وسكانها .// انتهى //19:29ت م0157