القاهرة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأدانت مصر الحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل، وأسفر عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، وسقوط ضحايا من المدنيين الأفغان.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ اليوم، موقف مصر الرافض لجميع أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه، معربة عن خالص التعازي لحكومة وشعب روسيا وتضامنها معهم في هذا الحادث الأليم، وخالص التعازي لذوي ضحايا المدنيين الأفغان.// انتهى //19:35ت م0158