الرباط 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأَغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.04 %، مسجلا 12.140,72 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 982,01 نقطة، كما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.11 % مسجلا 906,1 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 41,67 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630,61 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:38ت م0159