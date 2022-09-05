الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحة ، اليوم , اجتماعاً مع معالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية سنغافورة، رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للبحوث (NRF) هينغ سوي كيت.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتطوير الكوادر البشرية، وترسيخ ثقافة الابتكار.// انتهى //19:38ت م0160