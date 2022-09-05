الأحساء 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء , "مهرجان منتجات الريف2022م" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء واستمر لمدة أربعة أيام .واستهدف المهرجان دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيره وإبراز المنتجات الأحسائية بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنوان (جاء وقتها) للتعريف بالفواكه الموسمية، إذ شهد المهرجان إقبالا كبيرا من الأهالي من داخل وخارج الأحساء حيث تجاوز عدد الزوار خلال فترة المهرجان 3000 زائر تقريبًا .وشارك في المهرجان من مزارعين وعارضين وأسر منتجة مئة مستفيد ومستفيدة وبلغ عدد المتطوعين خلال فترة المهرجان إلى أكثر من 80 متطوعًا .واشتملت الفعالية على تنظيم أربع محاضرات بموضوعات مختلفة قدمها نخبة من المهندسين المختصين تستهدف المزارعين والمهتمين بالزراعة وتربية النحل وكذلك الراغبين بالحصول على الدعم المادي من برنامج ريف وصندوق التنمية الزراعي .// انتهى //19:42ت م0161