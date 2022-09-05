عمّان 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، معرض عمان الدولي للكتاب 2022.وأكد السفير السديري أهمية مشاركة المملكة في المعرض من خلال جناح دارة الملك عبد العزيز، وجناح وزارة الشؤون الإسلامية، الذي تضمن عرضاً عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وإصدارات المجمع، إضافة إلى التطبيقات ثلاثية الأبعاد بغرض التسهيل للمعتمرين والحجاج لمعرفة تعليمات ومناسك الحج والعمرة، مشيداً بحسن التنظيم والإقبال الكبير من دور النشر المحلية والعربية والدولية.// انتهى //19:43ت م0162