القاهرة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن استعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).// انتهى //19:44ت م0164