عمّان 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الذي وقع في محيط سفارة روسيا بالعاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص بينهم موظفان من طاقم السفارة، وإصابة آخرين.وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، وإدانتها واستنكارها الشديدين الاعتداء على حرمة المباني الدبلوماسية، معربةً عن أصدق تعازيها لروسيا وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:48ت م0165