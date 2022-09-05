سكاكا 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف-مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا - جموعَ المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.وفي بداية الجلسة رَحَّبَ سموُّ أمير منطقة الجوف بالجميع ، وتناول سموُّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظَهما الله.// انتهى //20:25ت م0170