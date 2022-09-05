حائل 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسدَشَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل - عن بُعد اليوم - أعمالَ الندوة الدولية عن مستجدات التطبيب والجراحة التي ينظِّمها تجمُّعُ حائل الصحي.وتحدَّث سموُّه - في كلمة افتتاحية- عن أهمية هذه الندوات الدولية التي تحتضنها منطقة حائل ويشارك فيها أطباء من السعودية وأمريكا وإسبانيا والهند وإيطاليا ومصر وهولندا وبنجلاديش، منوِّهاً سموُّه بدعم خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ - حفظَهما الله- ومتابعة معالي وزير الصحة، وحرص واهتمام تجمُّع حائل الصحي، ومرحِّباً بجميع المشاركين من مختلف الدول، سائلاً الله بأن تتكلَّل هذه الجهود العلمية والطبية بالنجاح.من جهتهم،تحدَّث المشاركون حول مستجدات التطبيب والجراحة عن بُعد عبر تقديم الخدمات الطبية عبر الهاتف أو من خلال الاتصال المرئي، وتطور التقنية بما يخدم الجراحة عن بُعد، والحديث حول معوقات تقديم الخدمة في بعض الدول.يُذكر أن تجمُّعَ حائل الصحي يسعى من خلال تنظيم الندوات العلمية إلى الاستفادة من آراء الخبرات العالمية في عدد من المجالات الطبية العلاجية والتقنية والخدمية؛ لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.// انتهى //20:25ت م0171