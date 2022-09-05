الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واس‎تشاركُ وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجناح متميِّز في معرض عمَّان الدولي للكتاب في دورته الواحدة والعشرين- الذي انطلق بداية شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتى العاشر منه، ويقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمَّان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية " مكة مول" بمشاركة أكثر من 400 دار نشر من 22 دولةً حول العالم.‎وتَعْرِضُ الوزارةُ في المعرض عدداً من إصدارات مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وتوزيعه للعالم أجمع بمختلف الأحجام، وترجمة معاني كلماته إلى مختلف اللغات، وأيضًا جهودها في نشر الإسلام المعتدل ومحاربتها التطرف والغلو، واهتمامها بالثقافة الإسلامية.. كما تَعْرِضُ عددًا من الأفلام الوثائقية التي ترصدُ الجهودَ التي تقدِّمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لدور الوزارة الفعَّال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف، اتساقاً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تميز مشاركة المملكة في المعارض الدولية وتنوعها بما يحقِّق الرسالة السامية التي تضطلع بها في خدمة الإسلام.// انتهى //20:32ت م0174