المدينة المنورة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسأقامَت مؤسسةُ جائزة المدينة المنورة - اليوم بمسرح الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة- لقاءً تعريفياً بجائزة الأداء الحكومي المتميِّز لعام 2022م في دورتها السابعة.وجرى - خلال اللقاء- تقديمُ عرض مرئي عن جائزة الأداء الحكومي ونشأتها ومسيرتها وما تهدف إليه، إضافة إلى شرح منهجية الآلية المتبعة في التقييم المؤسسي لجائزة الاداء، والتعريف بما استحدثته الجائزة من أفرع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.وأوضحَ الأمينُ العام للجائزة المهندس محمد عباس، أن الجائزة استحدَثَت ثلاثةَ أفرع ،هي: التميُّز في خدمة المستفيد، والتميُّز في التنظيم المؤسسي، والتميُّز في تنمية المحتوى المحلي؛ من أجل تحفيز المنشآت الحكومية على تطبيق أعلى معايير الجودة والتحسين المستمر.يذكر أن هذه الجائزة صُمِّمَت لتعزيز التنافس والتعاون وتبادل الخبرات المعرفية بين المنشآت الحكومية، وتمكينهم من إحداث الأثر الجيِّد في مجالي التميُّز والابتكار على المستوى المحلي، وفق أفضل الممارسات العالمية.// انتهى //20:45ت م0177