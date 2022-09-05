الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسحَصَلَتْ وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - ممثلةً بإدارة العناية بالعملاء التابعة لوكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي- على شهادة الآيزو "ISO10002:2018" لمعالجة الشكاوى وزيادة رضى العملاء، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في زيادة رضى العملاء.وقال معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر: إنَّ الوزارةَ تهدفُ من حصولها على الآيزو ISO10002:2018 إلى تحقيق التزاماتها وتطبيق رؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها،إذْ إنَّ نظام الآيزو في هذه الشهادة يُوَفِّرُ للعملاء الرضى المطلوب، عن طريق حلِّ المشكلات وزيادة القدرة على التخطيط والتصميم والتطوير والتشغيل وتحسين الخدمة، وتشجيع الموظفين على تعزيز سلوكياتهم ومهاراتهم مع العملاء، كما أنه يخلق إمكانية التحسين المستمر لعملية حلِّ الشكاوى.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصلت على هذه الشهادة بعد أن قامت شركة تي يو في أوستريا هيلاس TUV Austria المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو بأعمال المراجعة لنظام رضى العملاء بالتعامل مع الشكاوى، والتأكد من امتثال الوزارة الكامل للإجراءات المتبعة في إدارة ومعالجة الشكاوى.// انتهى //20:54ت م0178