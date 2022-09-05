سياسي / باكستان تدينُ الهجومَ الذي استهدف السفارة الروسية في كابُل
الاثنين 1444/2/9 هـ الموافق 2022/09/05 م واس
إسلام آباد 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واس
دانت باكستانُ الهجوم الانتحاريَ الذي وقع اليوم في مدخل السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة دبلوماسيون روس ومواطنون أفغان.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها اليوم أن بلادها تدينُ الإرهابَ بجميع أشكاله ومظاهره, معربة عن تعازيها للحكومة الروسية ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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21:09ت م
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