إسلام آباد 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واسدانت باكستانُ الهجوم الانتحاريَ الذي وقع اليوم في مدخل السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة دبلوماسيون روس ومواطنون أفغان.وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها اليوم أن بلادها تدينُ الإرهابَ بجميع أشكاله ومظاهره, معربة عن تعازيها للحكومة الروسية ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//21:09ت م0180