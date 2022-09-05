الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واستَأَهَّلَ منتخبُ الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين لكرة القدم 2022، بعد فوزه على نظيره السعودي اليوم في الدور النصف النهائي للبطولة المقامة حالياً في مدينة وهران الجزائرية.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أُقيمت على ملعب السيق بمدينة وهران بالتعادل السلبي؛ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز بنتيجة 5-4.وينتظر المنتخب الجزائري في الدور النهائي، الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي بين منتخبي اليمن والمغرب.// انتهى //21:13ت م0182