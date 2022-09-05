برلين 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واسشهدت أوروبا ارتفاعاً في أسعار العقود الآجلة للفحم خلال تعاملات اليوم إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تسابق فيه الحكومات الأوروبية الزمن لتجنب كارثة في قطاع الطاقة خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا التي تمثل حوالي نصف استهلاك أوروبا.فقد صعد سعر العقود القياسية للفحم في أوروبا اليوم بنسبة 6ر7 في المئة إلى 345 دولاراً للطن، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال السعر خلال المدة نفسها من العام الماضي.كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم العام المقبل في أمستردام وروتردام وأنتويرب بعد زيادة الطلب على الفحم لتشغيل محطات الكهرباء في أوروبا، بهدف توفير استهلاك الغاز الطبيعي الذي كان يتم استخدامه لتوليد الكهرباء.وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم بأكثر من 35 في المئة على خلفية إعلان روسيا مؤخراً استمرار توقف ضخ الغاز عبر خط (نورد ستريم1) إلى أجل غير مسمى.//انتهى//21:13ت م0183