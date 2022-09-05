برلين 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واسأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك اليوم أن بلاده ستبقي على محطتين نوويتين حتى شهر أبريل المقبل كمصدر احتياطي لتوليد الطاقة، في اطار خطة احتياطية ألمانية للتخفيف من أزمة الطاقة في فصل الشتاء.وقال في مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت الإبقاء على مفاعلي (نيكرفستهايم 2) في ولاية (بادن فورتمبرغ) و(ايسار 2) في ولاية (بافاريا) حتى الموعد المذكور.//انتهى//21:28ت م0184