الباحة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري اليوم ، فعاليات مهرجان الرمان في نسخته الـ 11، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية راعيًا إستراتيجيًا وتنفذه الجمعية التعاونية للرمان بالمنطقة وذلك بمقرها في مفرق بيده.وتجول الشهري في المهرجان وشاهد معروضاته من فاكهة الرمان، واطلع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، كما اطلع على جناح الأسر المنتجة وما تقدمه من معروضات المأكولات الشعبية والحرف اليدوية .بعدها بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لمدير فرع وزارة البيئة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني بيّن فيها أن المهرجان الذي يستمر 7 أيام، يهدف إلى تسويق منتجات المزارعين وتنفيذ عدد من البرامج واللقاءات بما يعزز قيمة المنتج وبما يضمن المساهمة في رفع الناتج المحلي، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي بمشاركة 100 عارض ثابت، وأكثر من 1000 مزارع متردد على الحراج، إلى جانب مسار الأسر المنتجة الذي يضم نحو 15 أسرة و6 متاجر إلكترونية ومعرض الزراعة العضوية وركن ريف وركن فرع الوزارة وعدد من الجهات الأخرى، مفيدًا بأن هناك فعاليات منوعة ترفيهية وتثقيفية كمسرح الطفل وركن للرسم والفنون الشعبية وغيرها.بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت بعنوان " الباحة أيقونة سحر " بمشاركة فرقة صوت الجنوب للفنون الشعبية .// انتهى //21:34ت م0185