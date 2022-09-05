الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسدانَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجيرَ الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل؛مما أدى إلى عدد من الوفيات من بينهم دبلوماسيون وإصابات جراء الانفجار.وأكدَ معالي الأمين العام موقفَ دول مجلس التعاون الثابتَ ضد العنف والإرهاب والتطرُّف، مقدِّماً التعازيَ والمواساةَ لروسيا الاتحادية وأفغانستان في ضحاياهم، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.// انتهى //21:45ت م0186