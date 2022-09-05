الرياض 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساختتمَ منتدى المحتوى المحلي أعمالَه في يومه الأول، الذي افتتحه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر الخريِّف وتنظِّمُه الهيئة على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور أكثر من 600 ضيف، ومشاركة عدد من أصحاب السموِّ والمعالي والرؤساء التنفيذيين للجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية.وتناولَتِ الجلسةُ الحواريةُ الأولى دورَ المحتوى المحلي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وأثرَ الإنفاق الحكومي على تنمية المحتوى المحلي، حيث شارك فيها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريِّف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.وجاءت الجلسة الثانية في المنتدى بعنوان مستقبل التوطين في المملكة، ورَكَّزَتْ محاورُها على توجيه الإنفاق العسكري نحو التوطين، والفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي في القطاعات، وشارك فيها معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، ومساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد الزهراني.وضمن فعاليات الحفل أُطلِقَ برنامجُ معادن للمحتوى المحلي "ثروة" ودشَّنَه الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت،بحضور من معالي وزير الصناعه والثروة المعدنية - رئيس مجلس ادارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.فيما جاءت الجلسة الثالثة في المنتدى حول الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، والموازنة بين كفاءة الإنفاق وتنمية القدرات الوطنية، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية علي اللافي، ورئيس قطاع الخدمات المساندة وكيل الشؤون المالية والميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عمر المحاسن.وتناولت الجلسة الرابعة من أعمال اليوم الأول للمنتدى مراحل تطور المنتج الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وشارك فيها كل من معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي، والرئيس التنفيذي لـهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الفنار" المهندس عبدالسلام المطلق، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم.وتخلل المنتدى استعراض لتجارب ناجحة لكبرى شركات القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث استعرضت أرامكو السعودية تجربتها في المحتوى المحلي من خلال برنامج اكتفاء، فيما استعرضت شركة المياه الوطنية قصة نجاحها والجهود التي بذلتها لتطوير برنامج المحتوى المحلي الخاص بها، وعلى المستوى العالمي، استعرضت شركة فايزر تجربتها في تنمية المحتوى المحلي، وذلك لنقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الشركات المحلية.كما شهد اليوم الأول من أعمال المنتدى توقيع 10 اتفاقيات كان منها 7 اتفاقيات وقَّعَتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع عدة جهات أخرى مثل الهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وشركة الخطوط الحديدية (SAR)، وشركة فايزر، الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة نسما، وشركة شمول القابضة. وَوَقَّعَ عددٌ من الجهات الأخرى اتفاقيات ثنائية جاء في مقدمتها اتفاقية بين وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتفاقية بين وزارة الدفاع والشركةالوطنية للشراء الموحَّد (نوبكو)، واتفاقية بين شركة شركة سدير للأدوية وشركة سانوفي.وعُقِدَ على هامش اليوم الأول 6 ورش عمل ركَّزت على عدة موضوعات، حيث قدَّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورشتي عمل حول أدوات المحتوى المحلي، وأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، فيما قدَّمَ كلٌّ من شركة أرامكو السعودية ومجموعة stc ورشتي عمل عن كيفية إنشاء برنامج محتوى محلي، وشاركت وزارة الطاقة بورشة عمل بعنوان التوطين لدعم المحتوى المحلي في منظومة الطاقة، واختتمت ورش اليوم الأول بورشة قدَّمتها جمعية سلاسل الإمداد عن دور سلاسل الامداد والمشتريات في دعم المحتوى المحلي.يذكر أن منتدى المحتوى المحلي يواصل أعمالَه غدًا الثلاثاء بتاريخ 6 سبتمبر عبر عقد 3 جلسات حوارية، واستعراض 5 تجارب ناجحة، و5 ورش عمل، حيث يهدف المنتدى إلى استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المحلية.// انتهى //22:03ت م0187