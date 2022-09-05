سياسي / المحكمة العليا في كينيا تصادقُ على فوز وليام روتو وتعلنُه رئيساً للبلاد
الاثنين 1444/2/9 هـ الموافق 2022/09/05 م واس
نيروبي 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واس
صادقت المحكمة العليا في كينيا اليوم على فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 50,49 %من مجموع الأصوات التي جرت في التاسع من أغسطس الماضي.
وقالت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومي: إن قرار المصادقة على فوز روتو اتخذ بالإجماع وإن المحكمة رفضت الطعون التي قدَّمتها المعارضة.
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22:16ت م
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