نيروبي 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واسصادقت المحكمة العليا في كينيا اليوم على فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 50,49 %من مجموع الأصوات التي جرت في التاسع من أغسطس الماضي.وقالت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومي: إن قرار المصادقة على فوز روتو اتخذ بالإجماع وإن المحكمة رفضت الطعون التي قدَّمتها المعارضة.//انتهى//22:16ت م0192