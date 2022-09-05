طرابلس 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش في القاهرة اليوم، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على هامش انعقاد الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي ستنعقد غداً في مقر الأمانة العامة في القاهرة.وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة العربية والساحة الليبية وخاصة فيما يتعلق بالعملية السياسية للانتخابات الوطنية وفق إطار دستوري متفق عليه.//انتهى//23:23ت م0202