جدة 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وعدداً من مسؤولي الوزارة.واطلع سموه على إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية وسبل النهوض بالقطاع في المنطقة.عقب ذلك رأس سموه اجتماعاً تخلله استعراض منجزات الوزارة في مجال العمل التطوعي والقطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية ومجالات الرعاية الاجتماعية والأسرة والضمان الاجتماعي.وشهد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وفرع معهد الإدارة العامة ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، حيث مثل فرع الوزارة في توقيعها مدير عام فرع المنطقة فهد بن رقوش، فيما مثل فرع المعهد مديره العام الدكتور محمد بن ناصر باصم، بينما مثل المؤسسة مديرها التنفيذي المهندس ممدوح الحربي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والتنسيق بينهم بما يضمن زيادة فعالية وقوة الأنشطة والمساعي الرامية إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبر تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أفضل الممارسات لخدمة المستفيدين، إضافة إلى حصر الاحتياج التدريبي لمنسوبي هذه المنظمات وتفعيل البرامج التدريبية المقدمة لهم، والإسهام في إعداد البحوث والدراسات والحقائب التدريبية وإقامة الملتقيات والمؤتمرات في ذات المجال بهدف تطويره والنهوض به، وتأتي هذه المذكرة في إطار خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهودها في مجال دعم العمل التنموي وزيادة فاعليته من خلال بناء العلاقات التكاملية والشراكات الإستراتيجية مع كافة الجهات والمؤسسات في جميع القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:23ت م0203