المنامة 9 صفر 1444 هـ الموافق 5 سبتمبر 2022 م واسدانت الخارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية، والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اثنان من موظفي السفارة، وإصابة آخرين.وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة روسيا وشعبها، وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدةً موقف البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.//انتهى//23:38ت م0204