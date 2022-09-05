جدة 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ لقاءاً أمس الاثنين بأصحاب وصاحبات الأعمال في غرفة جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي، ووكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد وقيادات الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة في المنطقة، وممثلي منشآت القطاع الخاص.ووجه معاليه شكره لغرفة جدة على احتضان هذا اللقاء؛ الذي يأتي ضمن خطط الوزارة لمناقشة تحديات القطاع الخاص، ووضع المقترحات والحلول من خلال الموائمة بين الموارد والإمكانات وواقع سوق العمل، وذلك بهدف تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته ليواكب أسواق العمل العالمية، مؤكداً سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسعه أعماله، وحرصها على تعزيز الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، عبر تنظيم العديد من ورش العمل للتعرف على تحديات القطاع، إلى جانب تبني المبادرات لخدمة القطاع والعاملين فيه وتوسيع أنشطته وأعماله المختلفة.من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد المرافق؛ والحضور من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة؛ وأصحاب وصاحبات الأعمال؛ مؤكداً خلال اللقاء عمق الشراكة بين غرفة جدة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف المجالات وبالأخص المرتبطة بسوق العمل، وتسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث نعمل على استشراف مستقبل سوق العمل ونستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وقز شهدت غرفة جدة التحول الرقمي في مختلف خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال.وشهد اللقاء العديد من المداخلات، بين أصحاب وصاحبات الأعمال ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في جوانب مختلفة ذات العلاقة بتنمية الأعمال وبناء الاستثمارات وأبرز التحديات التي تواجه القطاع.// انتهى //00:03ت م0001