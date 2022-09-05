سياسي / وزارة الخارجية تعبّر عن وقوف المملكة وتضامنها مع الصين إثر الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين
الثلاثاء 1444/2/10 هـ الموافق 2022/09/06 م واس
الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واس
عبّرت وزارة الخارجية عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
وقدمت الوزارة تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها للأصدقاء الصينيين في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
// انتهى //
00:07ت م
0002