الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسعبّرت وزارة الخارجية عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.وقدمت الوزارة تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها للأصدقاء الصينيين في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //00:07ت م0002