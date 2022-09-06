الرياض 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واستأهل منتخب المغرب إلى نهائي النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 م بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدور نصف النهائي .وجاء هدفا المباراة التي أقيمت على ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية عن طريق كل من معاذ بكيزان وسعيد الرافعي، ليقودا منتخب المغرب إلى النهائي الذي سيلتقي فيه مع نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل.// انتهى //02:09ت م0004