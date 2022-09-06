نيويورك 10 صفر 1444 هـ الموافق 06 سبتمبر 2022 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التفجير الإرهابي الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن سقوط ضحايا.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن الأمين العام يدين بشكل قاطع الهجوم الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابل، مشددا على أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية محظورة بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني.// انتهى //03:30ت م0006